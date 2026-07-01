﻿Netanyahu amenaza que la guerra en Oriente Medio “nunca terminará”

• Dijo que su “política es de paz mediante la fuerza, frente a la política de nuestros adversarios, que es una capitulación desde la debilidad”

Israel.- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó la noche de este martes en el programa de televisión local ‘Patriotas‘ del Canal 14 (emisión derechista conocida como Achsav 14), que la guerra en Oriente Medio “nunca terminará”; señalando además: “¿Quieres vivir en Oriente Medio y en el mundo? Pues tienes que ser muy fuerte. E Israel es más fuerte que nunca”.

A pocos meses de que ese país celebre elecciones legislativas, el primer ministro hizo un balance de su sexto mandato al preguntarle a un periodista: “¿Qué me hubieras respondido el 7 de octubre (de 2023) si te hubiera dicho que hoy habríamos eliminado a (Mohamed) Deif, a (Mohamed) Sinuar, a (Ismail) Haniyeh, a (Hasán) Nasrala y a toda la cúpula de Hizbolá (…), que controlaríamos casi el 70 % del territorio de Gaza, que tendríamos zonas de seguridad en el corazón de Líbano, (…) en Siria (…) y que romperíamos el miedo (…) a atacar Irán?”.

“Nuestra política es de paz mediante la fuerza, frente a la política de nuestros adversarios, que es una capitulación desde la debilidad. Fíjate en nuestras condiciones en el acuerdo con el Líbano y fíjate en las suyas”; presumió Netanyahu, cuatro días después de que Israel y Líbano firmaran un acuerdo mediado por Estados Unidos, que no obliga a retirarse a las tropas israelíes de los territorios ocupados tras meses de ataques mortales.

El primer ministro, que la mañana del martes visitó a las tropas israelíes que operan en territorio libanés, dijo que su ejército está encontrando soluciones para contener los drones expansivos de Hizbulá: “Estamos actuando con mucha firmeza en estos momentos contra los drones, desarrollando tecnologías que no se ven en ningún otro lugar del mundo”.

“Quiero un gobierno de coalición de amplia base. Cuando uno se enfrenta a grandes retos y a grandes oportunidades, tiene que ampliar sus apoyos”; afirmó el alto funcionario, antes de dar la bienvenida a cualquier partido que acepte un principio “claro”: que Israel es “el Estado-nación del pueblo judío”. “Aquí no se creará un Estado palestino”, subrayó.

Respecto a su juicio por corrupción al estar acusado en tres casos de fraude, abuso de confianza y soborno, se declaró víctima de una “caza de brujas política” y aseguró que compaginar ir al juzgado con la guerra ha sido algo “inhumano”. Además, defendió seguir con el plan de una reforma judicial, que calificó de “necesaria”.

Con información de EFE

Foto: EFE/Oficina del Primer Ministro de Israel