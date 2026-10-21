Negocian con Gobierno volqueteros de 4 municipios 

– Albania González y Amaranta Miranda escucharon peticiones de transportistas de Tapachula, Arriaga y otras zonas –

Representantes del transporte de carga en volteo de cuatro municipios de Chiapas se reunieron con autoridades estatales y federales para plantear sus demandas y buscar una ruta de atención. En el encuentro participaron volqueteros de Tapachula, Arriaga, Pijijiapan y Villa Comaltitlán.

La mesa de trabajo fue encabezada por la secretaria de Movilidad y Transporte, Albania González Pólito, y la representante de la Secretaría de Gobernación en Chiapas, Amaranta Miranda Bellato. Ambas escucharon los planteamientos de los transportistas y abordaron posibles mecanismos para darles seguimiento.

Según informó la Secretaría de Movilidad y Transporte, durante la reunión hubo avances en la construcción de acuerdos y se estableció una ruta de trabajo conjunta entre el gremio y las dependencias participantes. El propósito es mantener una comunicación directa para atender los asuntos expuestos por los representantes de las distintas localidades.

La dependencia señaló que este tipo de encuentros busca evitar que las diferencias se queden sin respuesta y mantener abiertos los canales de diálogo con los sectores del transporte.