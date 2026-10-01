Mutilan a tortugas para robar sus huevos en costa

– Museo comunitario denunció ejemplares muertos cerca de Badenia, en Mazatán, y pidió frenar la compra de huevos –

Integrantes del Museo Regional Comunitario de la Tortuga Marina denunciaron la localización de ejemplares hembra muertos y mutilados en la franja costera cercana al ejido Badenia, en Mazatán, a manos de personas dedicadas al saqueo de nidos.

Durante recorridos de supervisión, personal del centro comunitario encontró una tortuga golfina con cortes severos en los costados, provocados aparentemente con objetos punzocortantes para extraerle los huevos antes de que completara el proceso natural de anidación.

La organización explicó que una hembra puede tardar alrededor de media hora en elegir el sitio, excavar y depositar sus huevos. Sin embargo, señaló que, ante la falta de vigilancia, algunos saqueadores matan al animal para obtener la nidada de manera inmediata.

Los integrantes del museo pidieron a la población evitar la compra y consumo clandestino de huevo de tortuga marina, al advertir que esta práctica alimenta el saqueo y pone en riesgo a las poblaciones de quelonios de la región.

También señalaron que la muerte de hembras reproductoras afecta directamente la conservación de estas especies y la biodiversidad marina del Soconusco.

La agrupación llamó a reforzar la vigilancia en playas de anidación y a denunciar la extracción, venta o consumo ilegal de huevos de tortuga.