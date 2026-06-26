Museo de la Marimba se ‘piratea’ la luz, denuncian

– Integrantes de una tienda afirman que el museo estaría conectado de forma irregular a su instalación eléctrica –

Integrantes de una tienda colectiva ubicada sobre la avenida Central y Novena Poniente, en Tuxtla Gutiérrez, denunciaron que el Museo de la Marimba estaría conectado de forma irregular a su instalación eléctrica desde hace más de un año.

De acuerdo con información publicada por el medio SSI, las comerciantes aseguran que esta situación elevó sus recibos de luz y les generó un adeudo superior a 145 mil pesos. Mirna Santiago, representante del grupo, explicó que antes pagaban entre cuatro mil y siete mil pesos por bimestre, pero después los cobros llegaron hasta 30 mil pesos.

Ante el incremento, contrataron a un especialista para revisar la instalación. Según su testimonio, el técnico siguió el cableado y detectó que la conexión provenía del Museo de la Marimba, inmueble administrado por el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez.

La representante señaló que personal de la CFE retiró los cables en una ocasión, pero después fueron conectados nuevamente, pese a que ya existía una denuncia por el presunto robo de energía.

El caso, dijo, fue expuesto al alcalde Ángel Torres Culebro y derivó en tres mesas de conciliación con representantes jurídicos del Ayuntamiento, aunque no hubo solución. Las comerciantes pidieron a la autoridad municipal y a la CFE intervenir, frenar la conexión irregular y deslindar responsabilidades.