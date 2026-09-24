﻿Murió César Hurtado, joven actor de Vencer la Culpa y Pacto de Sangre

• Además de actor, César Hurtado se desempeñaba como modelo e ilustrador
López-Dóriga Digital
México.- César Raziel Hurtado, joven actor de Televisa, murió. La noticia fue dada a conocer por su amigo Luciano mediante redes sociales.
“Era muy agradable estar a tu lado. Transmitías paz y buena onda. Gracias, gracias por tu constancia, por tu formalidad, por tu talento, por tu carisma, por tu bondad, por dar un poco de esperanza de que las personas buenas aún existen en este mundo.
Se te va a extrañar, pero no olvidar. Nunca.”
La novia del actor, la también actriz Aketzaly Verástegui, le dedicó emotivas palabras de despedida.
“El amor de mi vida, mi Raziel precioso. Aquí te tengo y tú siempre me tendrás. Nos acompañaremos toda la eternidad. Te amo tanto”, escribió junto a un video de ambos bailando.
Hasta el momento se desconoce la causa de muerte del actor.
César Raziel Hurtado era un joven actor mexicano, originario de Veracruz.
Es recordado por su participación en telenovelas como Vencer la Culpa y en series como Pacto de Sangre.
También actuó en teatro, siendo protagonista de Exposición de una Larva. Y en cine, en La Patagonia y Sobriedad, me estás matando.
Además de actor, Hurtado se desempeñó como modelo e ilustrador. En una cuenta de Instagram alterna compartía sus ilustraciones a tinta.
Con información de López-Dóriga Digital
Foto: Instagram