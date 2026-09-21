﻿Murió César Fuentes, alcalde de Tonatico, Edomex

• Derivado de la muerte del alcalde César Fuentes, el Ayuntamiento de Tonatico informó la suspensión de actividades en oficinas y dependencias municipales

López-Dóriga Digital

México.- César Hernando Fuentes Domínguez, alcalde de Tonatico, Estado de México, murió a los 39 años de edad.

El Gobierno Municipal de Tonatico informó la noticia mediante redes sociales.

“Hoy nos toca despedir a un hombre que dejó una huella en Tonatico y en muchas personas que tuvieron la oportunidad de conocerlo.

Con el corazón lleno de tristeza, decimos hasta siempre a César Fuentes Domínguez.

Nos quedamos con los recuerdos, con las palabras, con los momentos compartidos y con todo aquello que hizo por nuestro municipio.

A su familia y a todos quienes hoy sienten su partida, les enviamos un abrazo sincero y todo nuestro cariño”, publicó el Ayuntamiento.

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, envió su más sentido pésame a familiares y amigos del munícipe de Tonatico.

“Mis condolencias también a las personas servidoras públicas que son parte del Ayuntamiento de Tonatico. Descanse en paz”, expuso.

Derivado de la muerte del presidente municipal, el Ayuntamiento informó la suspensión de actividades en todas las oficinas y dependencias municipales, este 21 de septiembre.

Las actividades y servicio al público se reanudarán de manera normal el 22 de septiembre.

La muerte de César Fuentes, presidente municipal de Tonatico, ocurrió la noche del 20 de septiembre.

Primeros informes señalan que fue víctima de un accidente vial mientras conducía su motocicleta.

Cabe destacar que el munícipe era parte del grupo biker Pistones Rotos, donde lo conocían como ‘Chemín’.

Previo a su deceso, el alcalde participó en el certamen Reina Tonatico.

César Fuentes ganó la Presidencia Municipal de Tonatico por Movimiento Ciudadano, para el periodo 2025-2027.

Con información de López-Dóriga Digital

Foto: Especial