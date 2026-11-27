– Chiapas ocupa el quinto lugar en tiempo de trabajo no remunerado y el primero en su peso dentro del PIB –

Las mujeres de Chiapas dedican en promedio 38.8 horas a la semana a labores domésticas y de cuidados sin recibir un pago, una de las cargas más altas del país.

El estado ocupa el quinto lugar nacional en tiempo destinado a estas actividades, de acuerdo con información difundida por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

El reporte, basado en cifras del Inegi, coloca por encima a Durango, con 40.3 horas; Oaxaca, con 39.8; Veracruz, con 39.3, y Guerrero, con 39.1. En contraste, las mujeres de Ciudad de México dedican 30.1 horas semanales a estas tareas.

Chiapas también encabeza otra medición: el valor económico del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado equivale al 58 por ciento de su Producto Interno Bruto estatal, la mayor proporción entre las 32 entidades. Le siguen Guerrero, con 50.1 por ciento, y Tlaxcala, con 47 por ciento.

En todo México, estas labores representaron 8.7 billones de pesos durante 2025, equivalentes al 24.3 por ciento del PIB nacional. Las mujeres generaron 72.5 por ciento de ese valor y realizaron 73.5 por ciento de las horas registradas.

El Inegi estimó que cada mujer aportó, en promedio, el equivalente a 87 mil 601 pesos al año mediante actividades como cocinar, limpiar y cuidar a otras personas. Son tareas esenciales para los hogares, aunque no se reflejen en un salario.