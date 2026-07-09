Mujeres aprenden pintura básica con apoyo de Seinfra

– Anakaren Gómez llevó talleres a Chalchihuitán, Aldama y Tila para impulsar autonomía económica de mujeres –

Mujeres de Chalchihuitán, Aldama y Tila participaron en el curso-taller de Pintura Básica del programa ERA de las Mujeres, una estrategia encabezada por la titular de la Secretaría de Infraestructura, Anakaren Gómez Zuart, para acercar conocimientos prácticos que puedan servir dentro y fuera del hogar.

La funcionaria estatal encabezó las actividades en estos municipios, donde las participantes aprendieron herramientas básicas de pintura y reforzaron habilidades que pueden convertirse en una fuente de ingreso. La intención, señaló, es abrir espacios para que más mujeres se acerquen a oficios que por años no se les enseñaron o se consideraron ajenos para ellas.

“La ERA de las Mujeres nace con el propósito de acercar herramientas y conocimientos que les permitan aprender nuevos oficios”, afirmó Gómez Zuart. Añadió que el programa busca que las beneficiarias descubran sus capacidades, sean más autónomas y aprovechen lo aprendido para apoyar la economía de sus hogares.

La titular de Seinfra sostuvo que ninguna actividad debe cerrarse para las mujeres por costumbre o prejuicio. “Si hay algo que queremos hacer, sea cual sea el reto, tenemos la capacidad de aprender, desarrollarnos y lograrlo”, expresó ante las participantes.

Gómez Zuart informó que el programa continúa en Tuxtla Gutiérrez y que la meta es llevar estas jornadas de manera gradual a más municipios de Chiapas.