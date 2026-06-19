﻿Mujer muere aplastada por espectacular tras lluvia y vientos 

• El mal clima en San Nicolás de los Garza provocó que la estructura cayera sobre la víctima quien al revisarla no contaba con signos vitales

Nuevo León.- Luego de que un anuncio panorámico colapsara debido a la fuerte lluvia y viento en la zona de San Nicolás de los Garza, que afectó el área metropolitana de Monterrey, una mujer perdió la vida al quedar aplastada bajo el mismo.

El accidente ocurrió sobre la venida Universidad, a la altura de la Calle Ramón López Velarde, en la colonia Anáhuac.

Según los primero reportes, las condiciones climáticas provocaron que la estructura cayera sobre la víctima, quien quedó atrapada. Tras el reporte a los números de emergencia, arribó al lugar personal de Protección Civil, corporaciones de seguridad y paramédicos.

Al intentar brindar auxilio a la mujer afectada, los paramédicos confirmaron que ya no contaba con signos vitales. Hasta el momento, de desconoce la identidad de la fallecida, por lo que permanece en calidad de no identificada.

La zona quedó acordonada por elementos de seguridad para permitir los trabajos del personal de Servicios Periciales y agentes ministeriales quienes realizan las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias de los hechos y deslindar responsabilidades.

Este viernes, fuertes lluvias y rachas de viento se presentaron en distintos municipios de la zona metropolitana de Monterrey generando afectaciones como caída de árboles, anuncios espectaculares y cortes a la circulación en vialidades por encharcamientos.

Con información de 24 Horas

Foto: Captura de video