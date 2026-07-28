Mujer denuncia despojo de predio en San Cristóbal

– Afirma que su padre lo compró en 1997; el juicio de nulidad sigue pendiente y su familia denuncia amenazas –

Rocío Palacios

Celsa González denunció el presunto despojo de una vivienda en la colonia Las Gardenias, en San Cristóbal de Las Casas, y pidió la intervención de autoridades estatales para recuperar el inmueble.

La mujer sostuvo que el terreno fue comprado por su padre, Leobardo Gómez Flores, mediante un contrato de compraventa firmado el siete de octubre de 1997 por Dolores García Hernández y Armando García Girón. Después, explicó, su padre comenzó a construir una casa.

Según su relato, tras la muerte de Armando García Girón, sus familiares nombraron albacea a Dolores García Hernández en 2008. Más tarde, ella inició la escrituración de varios terrenos de la colonia con el notario Raymundo Eduardo Cruz Aguilar, titular de la Notaría Pública 22 de Comitán.

González afirmó que el predio ya tenía documentación notarial y que posteriormente fue donado a las hijas de Leobardo Gómez Flores mediante escrituras inscritas en el Registro Público de la Propiedad.

La familia promovió un juicio para anular las nuevas escrituras y revertir el registro 16358, volumen 260, pero asegura que el proceso sigue sin resolverse.

Además del conflicto por la propiedad, la denunciante señaló que integrantes de su familia recibieron amenazas. Por ello pidió protección de las corporaciones estatales y municipales, así como una resolución que defina quién tiene derecho sobre la vivienda. (Foto: RRSS)