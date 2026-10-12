﻿Muerto y heridos por accidente en Six Flags Over Georgia

• Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer las circunstancias en las que ocurrió la muerte

AP

Estados Unidos.- Una persona perdió la vida y varias más sufrieron lesiones este lunes tras un incidente registrado en una montaña rusa del parque de diversiones Six Flags Over Georgia, informó la policía. El suceso tuvo lugar en las instalaciones del parque, ubicado a unos 24 kilómetros (15 millas) al noroeste de Atlanta.

El Departamento de Policía del condado de Cobb señaló que detectives especializados en delitos mayores estarán a cargo de las investigaciones. Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer las circunstancias en las que ocurrió la muerte ni las causas de las lesiones que sufrieron las demás personas involucradas.

El incidente ocurrió poco antes de las 4:00 p. m., la policía informó que recibieron el reporte aproximadamente a las 3:58 p. m. y que agentes asignados al parque, junto con otros oficiales, acudieron al lugar. La montaña rusa Goliath fue evacuada y medios locales reportaron que la atracción quedó detenida en una parte elevada del recorrido y que los pasajeros fueron evacuados mediante escaleras de emergencia. Las imágenes difundidas muestran a personas descendiendo de la estructura.

Según reportes de medios estadounidenses que recogieron testimonios de visitantes, una persona habría caído desde la montaña rusa. Sin embargo, las autoridades no habían confirmado públicamente los detalles de cómo ocurrió la muerte ni las causas de las lesiones.

Un portavoz de Six Flags indicó que el parque y las autoridades locales respondieron de inmediato y que están cooperando plenamente con la investigación.

«Nos entristece profundamente el incidente de este día con un visitante en nuestro parque», indicó el portavoz.

Six Flags Magic Mountain, en el sur de California, anunció el mes pasado el fin de operaciones de su famosa montaña rusa X2 en medio de una serie de demandas en las que argumentan que la atracción provocó una lesión cerebral grave.

El parque de atracciones llegó recientemente a un acuerdo en una demanda por muerte negligente presentada por la familia de un hombre de 22 años que falleció después de subir a la montaña rusa en 2022. Además, otras tres demandas se presentaron la semana pasada en las que acusan de traumatismos cerebrales.

Un hombre de 32 años murió el año pasado después de subir a una montaña rusa de alta velocidad en el parque temático Universal Epic Universe en Florida. La causa de muerte fueron lesiones por impacto contundente y su deceso fue considerado accidental.

Con información de AP

Foto: Especial