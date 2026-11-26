– El hombre, de unos 55 años, presentó vómito y quedó inconsciente; paramédicos confirmaron que había fallecido –

Un hombre de aproximadamente 55 años murió la tarde de este miércoles dentro de una vivienda de la colonia Belisario Domínguez, en Comitán de Domínguez. Antes de quedar inconsciente, presentó vómito abundante, por lo que se solicitó ayuda a los servicios de emergencia.

El reporte se recibió desde un domicilio ubicado sobre la calle 5 de Mayo, en la cabecera municipal. De acuerdo con los primeros informes, el hombre comenzó a sentirse mal y después quedó tendido en el suelo sin responder, situación que motivó la llamada para pedir atención médica.

Paramédicos de Protección Civil acudieron al inmueble y revisaron al afectado, pero encontraron que ya no tenía signos vitales. Por ello, no fue posible trasladarlo a un hospital para recibir tratamiento.

Entre las versiones preliminares se mencionó que el fallecido presuntamente tenía problemas relacionados con el consumo de alcohol. Sin embargo, no existe información médica que permita vincular ese antecedente con su muerte, cuya causa exacta permanece sin esclarecerse.

También se informó que sus familiares se opusieron a que personal de Servicios Periciales retirara el cuerpo, pues manifestaron que ellos mismos se encargarían de los trámites correspondientes.