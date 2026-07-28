Muere mujer con gusano barrenador en la boca

– Vecinos la llevaron al Hospital de Las Culturas; Salud aún no confirma la causa oficial del fallecimiento –

Bernardo Sánchez

Una mujer originaria de Chanal murió la noche del lunes en el Hospital de Las Culturas, en San Cristóbal de Las Casas, por complicaciones relacionadas con una infestación de gusano barrenador en la boca.

De acuerdo con medios locales, la mujer vivía sola. Fueron sus vecinos quienes notaron la gravedad de su estado de salud y pidieron ayuda para trasladarla de emergencia al hospital, donde recibió atención médica, pero no sobrevivió.

La versión difundida señala que autoridades sanitarias ordenaron que el cuerpo fuera sepultado bajo medidas especiales, entre ellas un entierro profundo. Los servicios funerarios quedaron a cargo de una empresa de la ciudad.

Hasta ahora, la Secretaría de Salud no ha emitido un comunicado que confirme la causa de la muerte ni precise si el caso corresponde oficialmente a una infestación por gusano barrenador. Tampoco se informó cuánto tiempo llevaba la mujer con la lesión ni qué tratamiento recibió antes de su fallecimiento.

Autoridades llamaron a acudir de inmediato a los servicios médicos ante heridas con signos de infección o presencia de larvas, además de mantener medidas de higiene y vigilancia, sobre todo en comunidades rurales. (Foto: Captura de video)