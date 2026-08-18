﻿Muere Mathilde Favier, directivo de Dior, en un trágico accidente de auto

• La directora internacional de relaciones públicas moriría a los 57 años al lado del productor de cine francés Nicolas Altmayer

Francia.- El mundo de la moda está de luto y es que hoy martes se dio a conocer la noticia de que uno de los directivos más importantes de Dior, Mathilde Favier, murió en un trágico accidente de auto con su pareja.

La directora internacional de relaciones públicas moriría a los 57 años al lado del productor de cine francés Nicolas Altmayer en la carretera de Airvault, cerca de la región de Deux-Sèvres ubicada al oeste de Francia.

De acuerdo con datos de la fiscalía local, los dos tuvieron el percance aproximadamente a las 16:00 horas ya que su vehículo chocó contra un camión que circulaba en sentido contrario; ambos perderían la vida casi al instante e investigan el posible caso de homicidio involuntario.

Delphine Arnault, directora ejecutiva de la línea de Alta Costura expresó sus condolencias mediante un comunicado, mientras que los medios WWD y Vogue se encargaron de difundirlo.

Mathilde Favier, trabajó con los contactos más prestigiosos del mundo de la moda y su marido resulta reconocido por realizar distinguidas producciones como OSS 117: El Cairo, nido de espías, OSS 117: Perdidos en Río entre otros más.

Con información de 24 Horas

Foto: Especial