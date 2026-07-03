﻿Muere hombre tras prenderse fuego frente a sede de la ONU 

• Un hombre se prendió fuego y murió frente a la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York, informó la policía

Estados Unidos.- La noche de este jueves, un hombre se prendió fuego y murió frente a la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York, informó la policía.

El Departamento de Policía de Nueva York afirmó a la agencia internacional AFP que a las 22:32 recibió una llamada en la que les alertaron que un masculino «se prendió fuego en First Avenue y la calle 42».

«Fue declarado muerto en el Hospital Bellevue. Las investigaciones continúan», agregó el NYPD.

Hasta el momento, las autoridades no informaron un motivo para que el sujeto realizara dicha acción; sin embargo, el diario New York Post aseveró que portaba una bandera tibetana durante el incidente.

La agencia AFP cuestionó a la ONU respecto a lo ocurrido pero la organización no respondió a la solicitud de comentarios.

Con información de 24 Horas

Foto: Especial