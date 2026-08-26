Muere Gaby, la jaguar emblemática del ZooMAT

– La felina padecía insuficiencia renal y una alteración inmunológica; nació y vivió toda su vida en el zoológico –

Gaby, una jaguar que nació y vivió durante 20 años en el Zoológico Miguel Álvarez del Toro, en Tuxtla Gutiérrez, murió después de enfrentar diversas complicaciones asociadas con su avanzada edad, confirmó el propio ZooMAT.

De acuerdo con la institución, la felina padecía insuficiencia renal y una alteración inmunológica que afectaba sus glóbulos rojos. Pese a la atención veterinaria y al tratamiento que recibió, su evolución dejó de ser favorable.

En sus últimos momentos, Gaby estuvo acompañada por el equipo de médicos y cuidadores que estuvo a cargo de su atención. Durante su vida en el zoológico fue madre de tres ejemplares y se convirtió en una de las jaguares más conocidas por visitantes y personal del centro de conservación.

El ZooMAT reconoció el trabajo de quienes la cuidaron durante dos décadas y destacó el legado que deja para la conservación de su especie.

La muerte de Gaby ocurre semanas después de que se detectara influenza aviar H7 en dos aves silvestres de la reserva El Zapotal. Sin embargo, el Senasica informó que ese hallazgo permanecía focalizado en aves de vida libre y que no se habían detectado otros animales enfermos, por lo que no existe información que relacione ambos hechos.