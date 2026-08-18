﻿Muere Frank Beard, baterista de ZZ Top, a los 77 años

• Se sabe que Frank Lee Beard, baterista de ZZ Top, se encontraba recibiendo cuidados paliativos debido a una enfermedad grave que padecía

Estados Unidos.- Frank Lee Beard, baterista de la banda ZZ Top, murió a los 77 años, se dio a conocer este martes 18 de agosto, en medio de la gira del grupo.

Se sabe que Beard se encontraba recibiendo cuidados paliativos debido a una enfermedad grave que enfrentaba, razón por la que tuvo que apartarse de los escenarios, mientras ZZ Top utilizaba músicos suplentes para cubrirlo.

De acuerdo con los primeros reportes, el baterista falleció el lunes 17 de agosto en su rancho ubicado en Richmond, Texas, donde se encontraba rodeado de su familia.

Aunque se sabía que había entrado en cuidados paliativos, no hay información oficial sobre el tipo de enfermedad que padecía.

Beard formó parte fundamental de ZZ Top desde sus comienzos en la música. Se incorporó al grupo en 1969 y formó la célebre alineación junto a Billy Gibbons y Dusty Hill, este último también fallecido, por aproximadamente 56 años.

Sobre su muerte, Billy Gibbons, guitarrista y cantante de ZZ Top, lo describió como un gran amigo y colaborador y como uno de los bateristas más innovadores. También se despidió de él dejando claro que ZZ Top continuará, respetando lo que Beard quería.

Con la partida de Frank Lee Beard, Billy Gibbons se convierte en el único sobreviviente de la banda original y comparte escenario con Elwood Francis asumió el bajo tras la muerte de Hill.

Con información de 24 Horas

Foto: Getty Images