﻿Muere Fortunata, la jirafa más longeva de Chapultepec, a los 36 años

• Su edad la convirtió en la jirafa más longeva de la capital y en una de las más antiguas del mundo, gracias a sus cuidados profesionalesContrata Safaris Ecológicos

López-Dóriga Digital

México.- Fortunata, una de las jirafas más emblemáticas del Centro de Conservación de Vida Silvestre de Chapultepec, murió a los 36 años y cinco meses, informó la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema).

Su edad la convirtió en la jirafa más longeva de la capital y en una de las más antiguas del mundo. La dependencia destacó que su longevidad fue resultado de los cuidados profesionales, médicos, veterinarios, nutricionales y zootécnicos que recibió durante más de tres décadas.

Durante su vida, Fortunata fue madre de al menos 10 crías y abuela de varias generaciones, por lo que dejó un importante legado para la conservación de su especie y en la historia del recinto de Chapultepec.

La Sedema reconoció y agradeció la dedicación del personal que la atendió a lo largo de su vida, y expresó sus condolencias a quienes la conocieron y apreciaron. La dependencia no precisó la fecha ni la causa exacta de su muerte.

Con información de López-Dóriga Digital

Foto: Sedema