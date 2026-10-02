Muere electrocutado al intentar robar cableado

– Un hombre fue hallado dentro de un registro eléctrico con graves quemaduras; su identidad aún no ha sido confirmada –

Un hombre perdió la vida tras recibir una descarga eléctrica en las inmediaciones de la colonia Framboyanes, cerca del IMSS Nueva Frontera, en Tapachula.

De acuerdo con los primeros reportes, habitantes de la zona comenzaron a notar fallas en el suministro de energía eléctrica y observaron humo proveniente de un equipo instalado en el lugar.

Al acercarse para revisar lo que ocurría, encontraron una mochila y unas sandalias sobre la banqueta. Posteriormente, al abrir la puerta de un registro, localizaron en el interior a una persona con graves quemaduras.

Los vecinos solicitaron apoyo al 911 y al sitio acudieron elementos de distintas corporaciones, además de paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

De manera preliminar, se indicó que la víctima habría ingresado al lugar con la intención de sustraer cableado, aunque esta versión deberá ser confirmada mediante las investigaciones correspondientes.

Personal de Servicios Periciales realizó las diligencias en el sitio y posteriormente trasladó el cuerpo al Servicio Médico Forense, donde se continuará con los estudios necesarios y el proceso de identificación.

Hasta el momento no se ha informado oficialmente la identidad de la persona fallecida.