﻿Muere el futbolista uruguayo Bruno Betancor a los 22 años

• Bruno Betancor, futbolista uruguayo de 22 años, murió y generó conmoción en el futbol sudamericano, su club informó la noticia.

24 Horas

Uruguay.- Bruno Betancor, futbolista uruguayo de 22 años, murió y generó conmoción en el futbol sudamericano, su club informó la noticia.

Este jueves 23 de julio el Deportivo Italiano -club al que representaba el futbolista y que compite en la Primera División Amateur de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF)- dio a conocer la trágica noticia de su jugador de 22 años de edad.

De acuerdo con el equipo, “Bola”, como se le conocía, sufrió un paro cardiorrespiratorio, motivo por el cual perdió la vida, sin embargo, no dio detalles de las circunstancias del hecho:

“Desde Deportivo Italiano queremos informar que nuestro jugador, sí nuestro jugador, Bruno Betancor o mejor conocido como Bola, acaba de fallecer de un paro cardiorrespiratorio. Bola vivirás en cada grito de gol, en cada abrazo y en todos los corazones de este club, tu club, Deportivo Italiano y como dirías vos primo Bola hay que ver. QEPD”

Bruno Betancor también jugó para el Club Atlético Peñarol, de la Liga AUF Uruguaya, y este equipo dedicó unas palabras de despedida para su exjugador.

“El Club Atlético Peñarol lamenta profundamente el fallecimiento de Bruno Betancor, jugador que defendió nuestros colores en la temporada 2023, siendo parte del plantel campeón del Torneo Apertura de ese año. Expresamos nuestras más sentidas condolencias a su familia, a sus amigos y al club Deportivo Italiano, abrazándolos en tan difícil momento”, escribió el conjunto uruguayo en sus redes sociales.

A los 18 años de edad debutó en Primera División de Uruguay con el Peñarol en 2023 específicamente el 25 de marzo de ese año ante el Liverpool, pero futbolísticamente se formó en Fénix.

Betancor pudo jugar 14 partidos oficiales con los aurinegros, teniendo una marca de cuatro triunfos, tres empates y siete derrotas.

Curiosamente Bruno Betancor se despidió del Peñarol en diciembre del 2023 en la Final del campeonato uruguayo y ante el Liverpool, equipo contra el que debutó profesionalmente.

Con información de 24 Horas

Foto: Especial