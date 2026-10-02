Muere el activista tsotsil Alberto Patishtán Gómez

– Falleció tras complicaciones de salud; pasó 13 años preso y fue indultado en 2013 –

El profesor y activista tsotsil Alberto Patishtán Gómez falleció tras enfrentar complicaciones de salud que se agravaron durante las últimas semanas.

Originario del municipio de El Bosque, en los Altos de Chiapas, había permanecido hospitalizado en Tuxtla Gutiérrez y después fue trasladado de emergencia a la Ciudad de México, donde finalmente se confirmó su muerte.

Patishtán se convirtió en una figura reconocida por su defensa de los derechos de los pueblos indígenas y de personas privadas de la libertad. En junio de 2000 fue detenido y posteriormente sentenciado a 60 años de prisión por su presunta participación en una emboscada ocurrida en el paraje Las Limas, donde murieron siete policías.

Durante su proceso, organizaciones como Amnistía Internacional y organismos de derechos humanos cuestionaron las condiciones en que fue juzgado y señalaron irregularidades.

A lo largo de 13 años en prisión, Patishtán impulsó acciones de protesta, alfabetizó a internos indígenas y fundó la organización Solidarios de la Voz del Amate.

En octubre de 2013 recibió un indulto presidencial otorgado por Enrique Peña Nieto y recuperó su libertad. Después continuó participando en causas comunitarias y de defensa de pueblos originarios.

Su fallecimiento generó mensajes de condolencia entre colectivos, defensores de derechos humanos y organizaciones sociales de Chiapas y otras partes del país.