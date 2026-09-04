Muere deportista en carretera de Villa Corzo

– Jonathan González, vecino de Revolución Mexicana, falleció en el tramo hacia Manuel Ávila Camacho; se desconocen las causas –

Un joven motociclista perdió la vida la noche de este viernes en un accidente registrado sobre el tramo carretero Revolución Mexicana-Manuel Ávila Camacho, en el municipio de Villa Corzo.

La víctima fue identificada como Jonathan González, originario y vecino de la colonia Revolución Mexicana. De acuerdo con los primeros reportes, el joven circulaba a bordo de una motocicleta cuando ocurrió el percance.

Elementos de Protección Civil y corporaciones de seguridad acudieron al lugar para atender la emergencia. Tras la valoración correspondiente, confirmaron que Jonathan ya no contaba con signos vitales.

Hasta el momento no se han dado a conocer las causas exactas que provocaron el accidente ni si hubo otro vehículo involucrado. Las autoridades realizaron las diligencias necesarias para esclarecer cómo ocurrió el percance.

Jonathan era conocido en la comunidad por su participación en competencias de powerlifting, disciplina en la que había representado a Revolución Mexicana en distintos eventos estatales.