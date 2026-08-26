Mototaxi se estrella contra poste en Copainalá

– La unidad quedó con severos daños en la Calle Central; autoridades investigan si hubo alguna falla mecánica –

Un mototaxi terminó estrellado contra un poste este miércoles en una de las bajadas de la Calle Central, en la cabecera municipal de Copainalá, luego de que el conductor perdiera el control de la unidad por causas que todavía no han sido determinadas.

El accidente ocurrió a la altura de la Zapatería La Guadalupana, en un punto con una pendiente pronunciada donde, de acuerdo con la información disponible, ya se han registrado otros percances.

Tras el impacto, el mototaxi quedó prácticamente detenido junto al poste y presentó severos daños en la parte frontal. Hasta el momento no se ha informado si alguna persona resultó lesionada a consecuencia del accidente.

De manera preliminar, no se descarta que una posible falla mecánica haya influido en la pérdida de control; sin embargo, esta versión deberá ser confirmada por las autoridades encargadas de revisar la unidad y establecer cómo ocurrió el percance.

Elementos de Tránsito y Vialidad Municipal, así como policías municipales, acudieron al sitio para atender la emergencia y prevenir otro accidente mientras se realizaban las primeras diligencias.