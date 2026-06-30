Motos chocan de frente; dos hombres fallecieron

– El accidente ocurrió en Elambo Alto, en Zinacantán; ambos salieron proyectados y quedaron sobre el asfalto –

Dos motociclistas murieron la mañana de este martes después de chocar de frente cuando circulaban sobre una carretera a la altura de la comunidad Elambo Alto, en el municipio de Zinacantán.

De acuerdo con los primeros reportes, en el accidente participaron una motocicleta Italika roja y otra unidad de color negro. Ambas se impactaron de frente por causas que todavía no fueron esclarecidas, por lo que serán las autoridades de la localidad quienes determinen cómo ocurrió el percance.

La fuerza del golpe hizo que los dos motociclistas salieran proyectados y quedaran sobre el asfalto. Habitantes de la zona corrieron para tratar de auxiliarlos al escuchar o ver lo ocurrido, pero al acercarse confirmaron que ninguno presentaba signos vitales.

Hasta el momento no se informó la identidad de las víctimas ni si viajaban solas al momento del choque.

Autoridades tradicionales tomaron conocimiento del caso y realizaron las diligencias correspondientes conforme a los usos y costumbres de la localidad.