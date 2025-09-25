Motociclista pierde el pie izquierdo tras accidente 

– El herido fue trasladado de urgencia al hospital; aún no se confirma cómo ocurrió el impacto –

Un motociclista resultó gravemente herido la noche de este martes en un fuerte accidente ocurrido sobre la carretera Cacahoatán–Tapachula. Testigos del hecho señalaron que, debido a la fuerza del impacto, el conductor habría perdido el pie izquierdo.

Hasta ahora no se ha determinado con exactitud cómo sucedió el percance. Algunas versiones apuntan a que el motociclista pudo haber derrapado, mientras que otras mencionan la posible participación de un segundo vehículo, aunque esto no ha sido confirmado por las autoridades.

Tras el llamado al número de emergencias 911, elementos de Protección Civil acudieron rápidamente al lugar para auxiliar al lesionado y contener la hemorragia provocada por la amputación. Posteriormente, fue trasladado de inmediato a un hospital para recibir atención médica especializada.

Corresponderá a las instancias de tránsito y peritos determinar las causas del accidente y, en su caso, deslindar responsabilidades. Mientras tanto, el estado de salud del motociclista permanece reservado. (Foto: Redes sociales)