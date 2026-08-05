Motociclista choca con camioneta y queda grave

– El conductor se impactó por alcance contra una unidad repartidora de agua y fue llevado a un hospital en Comitán –

Un motociclista resultó gravemente lesionado la mañana de este miércoles después de chocar contra la parte trasera de una camioneta repartidora de agua sobre el camino que conduce al cuartel militar, en la colonia Chichimá de Comitán.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor viajaba en una motocicleta gris con rojo y no logró frenar a tiempo antes de impactarse contra una camioneta roja de la empresa Ultra Pura. Las autoridades investigarán si la velocidad influyó en el accidente, ya que ese dato todavía no ha sido confirmado mediante un peritaje.

Tras el golpe, el motociclista quedó tendido con diversas lesiones. Paramédicos de Protección Civil acudieron al lugar, le brindaron los primeros auxilios y, debido a la gravedad de las heridas, lo trasladaron de urgencia al Hospital General para recibir atención médica.

La motocicleta y la camioneta presentaron daños materiales. Personal de las corporaciones correspondientes tomó conocimiento del hecho y realizó las diligencias para establecer cómo ocurrió el choque y deslindar responsabilidades.

Hasta el momento no se informó la identidad del lesionado ni su estado de salud después de ingresar al hospital. (Foto: Redes sociales)