﻿Morena pide esperar conteo oficial en Colombia

• Llamó a privilegiar la certeza, la transparencia y el respeto a la voluntad popular antes de proclamar un desenlace definitivo

López-Dóriga Digital

México.- Morena expresó su solidaridad con Iván Cepeda y pidió no dar por concluido el proceso electoral en Colombia mientras no termine el escrutinio oficial, al considerar que la diferencia entre los principales contendientes es demasiado estrecha para cerrar de forma anticipada, como ya lo hicieron políticos y medios colombianos e internacionales, el debate sobre los resultados finales.

En un comunicado difundido este 24 de junio, el partido mexicano sostuvo que el margen reportado es de apenas 0.9 %, equivalente a menos de 250 mil votos; por lo que llamó a privilegiar la certeza, la transparencia y el respeto a la voluntad popular antes de proclamar un desenlace definitivo.

La democracia exige certeza, transparencia y pleno respeto a la voluntad popular”; señaló Morena, y cuestionó que algunos sectores pretendan asumir como concluida la elección cuando aún permanecen abiertas las vías institucionales de revisión.

El partido insistió en que, si la diferencia es menor a 1 % de la votación, debe realizarse un recuento voto por voto. En ese contexto, pidió revisar cada acta y cada formulario, así como desahogar con rigor la impugnación de más de 33 mil mesas.

Como antecedente, Morena recordó que en las elecciones legislativas de Colombia en 2022 el escrutinio oficial permitió recuperar cerca de 390 mil votos en favor del cambio y que no habían aparecido en el preconteo. Según el comunicado, ese episodio demuestra que el conteo formal puede modificar de manera relevante la lectura inicial de una elección.

Si la diferencia actual en las urnas es menor a esa cifra, la prudencia política y la legalidad institucional obligan a revisar cada acta y cada formulario”; sostuvo el partido, al argumentar que todas las instancias legales previstas por la legislación colombiana deben agotarse antes de cerrar el proceso.

Morena también vinculó su postura con la experiencia electoral mexicana de 2006, la cual calificó como una elección definida por una diferencia mínima y que dejó una profunda herida democrática. Señaló que ese antecedente reforzó la idea de que la defensa del voto constituye una obligación para quienes dicen sostener los principios democráticos.

El comunicado cerró con un llamado a esperar hasta que “el último voto sea contado” y la verdad electoral quede plenamente esclarecida. “Defender el derecho de los pueblos a que cada voto sea contado y respetado nunca será un exceso; por el contrario, es la esencia misma de la democracia”, concluyó Morena.

Con información de López-Dóriga Digital

Foto: EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda