﻿Minibús cae a un barranco en Bolivia; hay al menos siete muertos

• El accidente se produjo en el municipio de Irupana, a 141 kilómetros de la ciudad de La Paz

EFE

Bolivia.- Al menos siete personas fallecieron y cuatro resultaron heridas este lunes al caer por un barranco un vehículo de transporte interprovincial que transitaba por una carretera en el oeste de Bolivia, cerca del nevado Illimani, según reportes preliminares.

El accidente se produjo en el municipio de Irupana, a 141 kilómetros de la ciudad de La Paz, cerca de la mina Bolsa Negra, según informó el comandante departamental de la Policía, Ricardo Terrazas.

«El vehículo perdió el contacto con la plataforma a una profundidad aproximada de entre 20 y 25 metros», afirmó Terrazas a medios locales.

Según el reporte, siete personas murieron en el lugar del accidente y otras cuatro que resultaron heridas fueron trasladadas a un hospital en El Alto, ciudad vecina de La Paz.

Terrazas señaló que «existían condiciones climatológicas adversas y la vía era de ripio, de tierra que probablemente también ha perjudicado al manejo», por lo que el conductor perdió el control del vehículo, de tipo minibús.

El jefe policial indicó que el vehículo pertenecía a una cooperativa que opera en el centro minero de Bolsa Negra, aunque esa información no fue confirmada.

Imágenes de medios locales mostraron al auto totalmente destrozado en el fondo del precipicio, por donde pasa un río de la región.

Los accidentes en las carreteras bolivianas causan cada año alrededor de mil 400 decesos y unos 40 mil heridos, y se deben en su mayoría a fallas humanas que pueden prevenirse, según datos oficiales.

Con información de EFE

Foto: Especial