﻿Miley Cyrus anuncia su nuevo álbum ‘Bass Persuades’ para el 18 de septiembre

• Junto al lanzamiento, Miley confirmó dos conciertos promocionales en el Hollywood Bowl de Los Ángeles, programados para el 16 y 18 de octubre

EFE

Estados Unidos.- La estrella estadounidense Miley Cyrus anunció este martes su nuevo álbum, titulado ‘Bass Persuades’, una producción que saldrá a la luz el próximo 18 de septiembre.

“Llena de emoción, conmovida, (este álbum) abarca todo lo que hay entre medias. Eso es lo que significa el título para mí. Gracias por ser parte de la realización de mis sueños más descabellados”, indicó la cantante en un comunicado en su cuenta de Instagram.

Junto al lanzamiento de su décimo álbum de estudio, Cyrus confirmó dos conciertos promocionales en el emblemático Hollywood Bowl, un anfiteatro al aire libre ubicado en Los Ángeles, fijados para el próximo 16 y 18 de octubre.

El disco estará compuesto por 10 temas y colaboraciones junto al cantante estadounidense Andrew Wyatt, vocalista de Miike Snow; así como de la banda de rock Model/Actriz.

“El Hollywood Bowl es mi lugar favorito para disfrutar de la música y ver a mis artistas favoritos. Me he sentado allí muchas veces, pero nunca he subido al escenario. Los Ángeles es mi corazón y lo traigo de vuelta a casa”, agregó la cantante.

El décimo álbum de estudio de su carrera llega tras el lanzamiento en 2025 de ‘Something Beautiful’, consolidando una nueva etapa musical para la artista, ganadora de un Grammy por el tema principal de este disco, ‘Flowers’.

El lanzamiento coincide con un llamativo cambio de nombre en sus perfiles de redes sociales, en los que ha eliminado su apellido para llamarse únicamente Miley, con el que ha comenzado a calentar motores para esta nueva era musical.

Con información de EFE

Foto: EFE/EPA/TED SOQUI