Migrantes insisten en salir del sur de México

– Integrantes de la caravana “Sueños sin Fronteras” han sido detenidos y devueltos a Tapachula en varios intentos –

Integrantes de la caravana “Sueños sin Fronteras” que avanza por la costa de Chiapas mantienen la intención de salir de la frontera sur, luego de que varios de ellos fueran detenidos en otras entidades y retornados a Tapachula por autoridades migratorias.

La antropóloga Blanca Mónica Marín Valadez explicó que entre los participantes hay personas devueltas desde distintos puntos del país, así como migrantes deportados de Estados Unidos, lo que ha incrementado su vulnerabilidad y prolongado su estancia en el sur mexicano.

Entre los casos documentados está el de Mohamed, un egipcio de 24 años que salió de su país en 2021 y ha intentado avanzar por México en varias ocasiones. Según la investigadora, llegó hasta Sonora en un primer intento, pero fue detenido y enviado nuevamente a la frontera con Guatemala. Después volvió a intentarlo por Oaxaca y tampoco logró continuar.

Ahora se integró a “Sueños Sin Fronteras”, en lo que sería su cuarto intento por salir de Tapachula con la intención de llegar a la Ciudad de México.

Marín Valadez señaló que la caravana enfrenta calor, lluvias, falta de recursos y escasos espacios de resguardo. Este es el cuarto éxodo que intenta salir de la frontera sur en 2026; los tres anteriores fueron disueltos entre Chiapas y Oaxaca. (Foto: Edgar Clemente/La Jornada)