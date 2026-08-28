﻿México vence 112-86 a Colombia en clasificatoria al Mundial de Basquetbol

• Con récord incluido, la Selección de México venció a Colombia en la clasificatoria americana a la Copa Mundial de Baloncesto FIBA 2027

Zacatecas.- Con récord incluido, la Selección de México venció 112-86 a Colombia en la clasificatoria a la Copa Mundial de Baloncesto FIBA 2027.

En juego disputado este jueves 27 de agosto en el Gimnasio Marcelino González, en la ciudad de Zacatecas, la selección local logró llevarse un triunfo importante en lo que es la segunda ronda de las eliminatorias americanas.

Al comienzo del juego, México lideró el marcador con una mínima ventaja, en el primer cuarto, 28-25. Para el segundo cuarto, los mexicanos aumentaron 26 puntos más a su favor para irse al medio tiempo con una ventaja de 12 unidades (54-42).

La Selección local volvió a mostrar su poderío en los dos siguientes cuartos, gracias a los tripletes marcados por el conjunto mexicano, que los hizo sumar 28 y 30 puntos, respectivamente, para un total de 112. Mientras que Colombia no se quería quedar atrás, pero solo llegaron a las 86 unidades, siendo Braian Angola, quien lideró a su equipo con 31 puntos, 5 rebotes y 3 asistencias en el partido.

México ahora escaló al cuarto sitio del Grupo F con 11 puntos y con un balance de 4 victorias y 3 derrotas.

Cabe resaltar que las eliminatorias americanas dan 7 boletos para la Copa Mundial de Baloncesto FIBA 2027. Los 3 primeros lugares de cada grupo, obtienen su boleto a la competencia mundial, así como el mejor cuarto lugar de esta segunda ronda.

El siguiente partido de México será este próximo lunes 31 de agosto ante Brasil, partido que se llevará a cabo a las 20:10 horas. Posteriormente, en noviembre se enfrentarán ante Chile y nuevamente Brasil.

Durante su juego ante Colombia, la Selección Mexicana de Basquetbol logró romper el récord de mayor triples en un partido oficial de la FIBA con 28 tiros de 3 puntos anotados.

El récord anterior lo tenían Australia y Canadá con 24 tiros de 3 puntos anotados. Por lo que ahora, la marca le corresponde al conjunto de México.

Con información de 24 Horas

Foto: Red Social X @mexbasquet