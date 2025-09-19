México, segundo país que más boletos pidió para sorteo de preventa

• FIFA dio a conocer cel número de aficionados que solicitaron boletos en la primera preventa para el Mundial 2026

México.- La FIFA dio a conocer el número de aficionados alrededor del mundo que aplicaron para la preventa de boletos del Mundial 2026, que se llevará a cabo en México, Estados Unidos y Canadá entre el 11 de junio y el 19 de julio próximos.

Por medio de un comunicado, el organismo detalló que 4.5 millones de aficionados de 216 países y territorios participaron en el sorteo de preventa de Visa, que tuvo una duración de diez días y que culminó este 19 de septiembre de 2025.

“Más de cuatro millones y medio de fanáticos de todo el mundo solicitaron la primera oportunidad de comprar boletos para la Copa Mundial de la FIFA más grande de la historia, que se llevará a cabo en América del Norte en junio y julio (de 2026)”, indicó.

El mayor número de solicitudes provino de residentes de los tres países anfitriones: Estados Unidos, México y Canadá, en ese orden. Los diez países con mayor demanda fueron Alemania, Inglaterra, Brasil, Argentina, Colombia, España e Italia.

“Estas cifras no solo son excepcionales, sino también una declaración contundente. El mundo entero quiere ser parte de la Copa Mundial de la FIFA 26: el evento más grande, inclusivo y emocionante jamás visto”, declaró el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Tras un proceso de selección aleatorio, se notificará a los solicitantes por correo electrónico de forma continua a partir del lunes 29 de septiembre. Los seleccionados recibirán una fecha y hora para comprar entradas (sujeto a disponibilidad), a partir del miércoles 1 de octubre. El éxito de la solicitud en el sorteo no garantiza que las entradas estén disponibles para su compra durante la fecha indicada.

Los aficionados podrán conseguir entradas para la fase de grupos desde tan solo 60 dólaresal inicio de la venta. También se pondrán a la venta entradas individuales para los 104 partidos, junto con entradas específicas para cada sede y equipo.

Con información de López-Dóriga Digital

Foto: FIFA