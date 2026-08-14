﻿México envía un tercer cargamento de ayuda humanitaria a Colombia

• El tercer cargamento con ayuda humanitaria a Colombia consta de 854 despensas, las cuales equivalen a 19.5 toneladas de apoyo

México.- La Secretaría de la Defensa Nacional confirmó el tercer envío de ayuda humanitaria a Colombia, tras el terremoto de magnitud 7.4, ocurrido la mañana del lunes 10 de agosto de 2026.

En un comunicado se indicó que en punto de las 06:40 h del viernes 14 de agosto, dos aeronaves despegaron desde la Base Aérea Militar de Santa Lucía, ubicada en el Estado de México, dos aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM) con 19 militares a bordo.

Dichas aeronaves tienen como destino el Aeropuerto Internacional Matecaña, ubicado en la ciudad de Pereira, Departamento de Risaralda, Colombia.

La carga transportada en este tercer operativo consta de 854 despensas, las cuales equivalen a 19.5 toneladas de apoyo a las personas que se vieron afectadas.

“Con este tercer vuelo logístico, suman ya un total de 58 toneladas de Ayuda Humanitaria, incluidas cuatro toneladas de insumos médicos, destinadas a la población afectada por el sismo en Colombia”, apuntó la dependencia federal en el comunicado.

“Con estas acciones el personal del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional ponen de manifiesto además de las capacidades operativas y logísticas de la Secretaría de la Defensa Nacional, que la solidaridad mexicana no conoce fronteras cuando se trata de apoyar a los países hermanos que más lo necesitan”, puntualizó.

La cifra de muertos por el terremoto que sacudió el lunes 10 de agosto a Colombia ascendió a 285 y la de desaparecidos se mantiene en 379, según el último informe que divulgó este viernes14 de agosto la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

El terremoto de magnitud 7.4 tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, en la región del Pacífico, y deja además un total de tres mil 975 heridos, 102 mil 262 personas de 45 mil 523 familias afectadas y 12.828 viviendas destruidas.

Con información de López-Dóriga Digital

Foto: Secretaría de la Defensa Nacional