﻿México conquista cuatro oros en la natación de los Centroamericanos

• Suma un total de siete preseas en las competencias celebradas en el Centro Acuático Juan Pablo Duarte

República Dominicana.- La natación continúa entregando medallas para México en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. Este viernes, la delegación nacional conquistó cuatro medallas de oro, impuso tres récords centroamericanos y sumó un total de siete preseas en las competencias celebradas en el Centro Acuático Juan Pablo Duarte, en Santo Domingo.

Celia Pulido volvió a ser una de las grandes figuras de la jornada al conquistar el título de los 100 metros dorso con un tiempo de 1:00.83 minutos, marca con la que rompió el récord centroamericano de 1:01.30, establecido por la colombiana Isabela Arcila en Barranquilla 2018.

La jalisciense Miranda Grana finalizó en la segunda posición para quedarse con la medalla de plata, la cuarta que consigue en estos Juegos.

Pulido también se colgó una segunda medalla de oro al integrar el relevo 4×100 metros libres mixto, junto a Jorge Iga, Andrés Dupont y Susana Hernández. El equipo mexicano registró 3:30.87 minutos, suficiente para superar por 25 centésimas el récord que el propio país había establecido en San Salvador 2023 y vencer por apenas 11 centésimas al representativo de Colombia.

Otro de los protagonistas fue el michoacano Marcus Reyes, quien dominó los 100 metros dorso desde las eliminatorias.

En la ronda preliminar estableció un nuevo récord centroamericano con 54.10 segundos, superando la marca de 54.88 que pertenecía al colombiano Omar Pinzón desde 2018. Más tarde, en la final, volvió a mejorar el registro al detener el cronómetro en 53.84 segundos, con lo que conquistó la medalla de oro y estableció una nueva marca para la competencia.

La cuarta medalla de oro para México llegó gracias a Byanca Rodríguez, quien confirmó su dominio en el estilo pecho al conquistar también los 200 metros, luego de haber ganado previamente las pruebas de 50 y 100 metros.

Aunque no logró mejorar el récord que ella misma posee en esta distancia desde hace ocho años, su tiempo de 2:27.99 minutos fue suficiente para subir a lo más alto del podio.

La jornada también dejó una medalla de plata para Paulo Strehlke en los 400 metros libres, donde fue superado por menos de un segundo por el colombiano Juan Manuel Morales, poniendo fin a su racha de títulos en la justa.

Por su parte, Andrés Puente aportó una medalla de bronce en los 200 metros pecho.

Con estos resultados, México llegó a 31 medallas en la disciplina de natación, de las cuales 17 son de oro. La actividad en la alberca concluirá este sábado con siete pruebas más en disputa.

Con información de El Informador

Foto: Especial