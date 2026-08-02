﻿México avanza a cuartos de final del Premundial Sub-20

• México golea 4-0 a Guatemala, queda como líder de su grupo y avanza a los cuartos de final del Premundial Sub-20

México.- En la tercera y última jornada de la Fase de Grupos del Premundial Sub-20, la Selección de México goleó 4-0 a Guatemala.

Este jueves 30 de julio, en el Estadio Cuauhtémoc, la Selección Mexicana continuó demostrando su poderío en el Campeonato Sub-20 de Concacaf, al conseguir su tercer triunfo del torneo, luego de derrotar anteriormente a los equipos de Antigua y Barbuda y Costa Rica.

Con anotaciones de Diego Ramírez al 44′, Hugo Camberos al 54′, Luis Gamboa al 64′, y el golazo de Shaiel Cedillo al 89′, México se llevó la victoria por goleada y así llegó a 9 unidades que los coloca líderes del Grupo B. Además, tras tres partidos, los dirigidos por Álex Diego lograron anotar 9 goles y no recibieron ningún tanto.

Debajo del conjunto Tricolor se instalaron Costa Rica, que quedó como segundo del Grupo B con 6 unidades; Guatemala en tercero con 3 puntos; y Antigua y Barbuda en cuarto con 0 puntos.

Con su posición en la tabla, México avanza a los cuartos del final del torneo de la categoría en donde espera rival.

Los partidos de la siguiente fase del Premundial Sub-20 se jugarán los días martes 4 y miércoles 5 de agosto, encuentros que se jugarán en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla.

Con información de 24 Horas

Foto: Especial