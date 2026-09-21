﻿México aprueba restringir celulares y pantallas en escuelas de educación básica

• Se pidió no presentar la medida como prohibición, sino como orientación para recuperar métodos a favor del aprendizaje y el desarrollo

López-Dóriga Digital

México.- El uso de celulares quedará restringido en las primarias y secundarias del país a partir del 3 de noviembre, tanto durante las clases como en los recreos, anunció la presidenta Claudia Sheinbaum este lunes durante la Mañanera del Pueblo. Dicha medida fue respaldada por las autoridades educativas de todo el país:

“Las 32 entidades de la República, sus secretarios de Educación Pública, tomaron esta decisión todos, sin excepción”, comentó.

El acuerdo será publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y contempla un periodo previo para realizar asambleas informativas con docentes, madres y padres de familia. Los estudiantes podrán llevar sus dispositivos guardados en las mochilas y utilizarlos únicamente ante una emergencia, una situación particular o una actividad pedagógica autorizada.

“Ni en las clases ni en el recreo se pueden usar los celulares”, puntualizó Sheinbaum.

Durante su participación, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, explicó que la decisión surgió de foros con especialistas, universidades, autoridades estatales y docentes.

Dijo que en dichas consultas se analizaron el diseño adictivo de los algoritmos y las posibles afectaciones de la exposición excesiva a las pantallas sobre el aprendizaje, las emociones y la salud mental. Según el funcionario, “la irrupción de las pantallas, de los celulares en las aulas, ha tenido un impacto que no necesariamente es favorable”.

El titular de la SEP detalló que esta disposición se aplicará directamente en primarias y secundarias, mientras que cada plantel de educación media superior establecerá reglas para permitir actividades académicas específicas.

“Las preparatorias que se pongan de acuerdo en las escuelas con los maestros para garantizar el uso pedagógico”, señaló. Mientras que en las universidades, cada institución definirá su propia política para fomentar una ciudadanía digital responsable.

Sheinbaum pidió no presentar la medida como una prohibición absoluta, sino como una orientación dirigida a recuperar métodos pedagógicos que favorezcan el aprendizaje y el desarrollo cognitivo.

“Yo creo que no hay que usar la palabra prohibir como tal”, sostuvo la mandataria, quien también destacó los beneficios de escribir a mano y leer libros.

La presidenta aclaró que la decisión no supone rechazar las herramientas tecnológicas, sino delimitar su utilización dentro de las aulas.

“Eso no quiere decir que la inteligencia artificial o las pantallas no sean útiles, pero en el salón de clase no”, afirmó. El objetivo, añadió, es recuperar la creatividad y reducir los efectos negativos asociados con el uso indiscriminado de dispositivos y redes sociales.

Delgado indicó que uno de los principales puntos de la discusión fue diferenciar entre impedir que los alumnos lleven teléfonos y restringir su utilización durante la jornada escolar. “No queríamos caer en un tema que dijera prohibir, sino restringir”, explicó. En tanto que Sheinbaum recordó que 16 estados, gobernados por distintas fuerzas políticas, ya contaban con disposiciones similares.

Con información de López-Dóriga Digital

Foto: Especial