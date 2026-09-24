﻿México aportará tres árbitros para el Mundial Sub-17 en Qatar

• La Selección Mexicana de la especialidad quedó ubicada en el Grupo K

24 Horas

México.- Como parte del torneo varonil que se llevará a cabo del 19 de noviembre al 13 de diciembre de este año, la FIFA dio a conocer la lista de árbitros convocados de todas las confederaciones afiliadas para pitar el Mundial Sub-17 organizado en Qatar.

Para esta competencia, la Selección Mexicana de la especialidad quedó ubicada en el Grupo K en donde se enfrentará a sus similares de Venezuela, Camerún y Rumania con el objetivo de tratar de avanzar a la siguiente ronda del torneo.

En el caso de la terna arbitral, la FIFA seleccionó a 81 árbitros (27 principales y 54 asistentes) de 36 federaciones miembro para dirigir los encuentros del torneo. En el caso de México y la Concacaf, tres nazarenos representarán al futbol mexicano en la competencia Sub-17.

Estos son los árbitros convocados por México para participar en el Mundial Sub-17 varonil en Qatar: Ismael Rosario López Peñuelas, Jonathan Maximiliano Gómez y Leonardo Javier Castillo Rodríguez.

«El torneo del pasado año representó una operación de gran envergadura y complejidad desde el punto de vista del arbitraje. Todos los árbitros demostraron un grado altísimo de calidad y uniformidad. De cara a la presente edición, hemos reunido de nuevo a varios de los árbitros más prometedores de cada federación», afirmó Pierluigi Collina, director de la División de Arbitraje de la FIFA.

El debut de la Selección Mexicana en el torneo tendrá lugar el 21 de noviembre cuando se mida frente a su similar de Rumania, como parte del inicio de actividades dentro del Grupo K.

Con información de 24 Horas

Foto: Especial