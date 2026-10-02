﻿México acuerda medidas para fortalecer la industria del aguacate

• El anuncio ocurre un día después de que México informara que impedirá exportar aguacate de huertas deforestadas en Michoacán y Jalisco

EFE

México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció la firma de dos acuerdos con productores y exportadores de aguacate para fortalecer la seguridad y sanidad de una industria que genera alrededor de 3 mil 500 millones de dólares anuales en exportaciones a Estados Unidos.

“Hoy vamos a firmar dos acuerdos muy importantes para fortalecer la producción de aguacates y también su seguridad y su sanidad. Es un día muy importante para la exportación”, afirmó la mandataria tras reunirse con representantes de la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (APEAM).

Sheinbaum señaló que existen además acuerdos con el sector para garantizar que la producción destinada a la exportación no provoque deforestación y que los trabajadores cuenten con condiciones laborales y de seguridad social.

El anuncio ocurre un día después de que el Gobierno de México informara que impedirá la exportación de aguacate procedente de huertas deforestadas mediante un certificado ambiental, principalmente en Michoacán y Jalisco, los dos mayores estados productores.

La medida forma parte del mecanismo Aguacate Cero Deforestación y permitirá bloquear las exportaciones procedentes de terrenos afectados por la pérdida de bosques. El Gobierno estima que unas 20 mil hectáreas fueron deforestadas entre 2018 y 2024 para establecer huertas de aguacate, algunas mediante incendios provocados.

El presidente del Consejo Directivo de la APEAM, Raúl Martínez, destacó que la industria exportadora está integrada por productores de Michoacán y Jalisco, en su mayoría pequeños productores, y confió en que las nuevas medidas contribuyan a garantizar su continuidad.

En agosto, Estados Unidos suspendió temporalmente las inspecciones y certificaciones necesarias para exportar aguacate desde Michoacán debido a problemas de seguridad para los inspectores estadounidenses.

México es el principal productor y exportador mundial de aguacate y Estados Unidos constituye su principal mercado. En 2025, las ventas del fruto mexicano a ese país alcanzaron los 3.653 millones de dólares y representaron el 8.1 % de todas las exportaciones agroalimentarias mexicanas al mercado estadounidense.

Entre enero y abril de 2026, México exportó 501 mil 824 toneladas de aguacate a Estados Unidos, un 35 % más que las 370 mil 551 toneladas enviadas en el mismo periodo del año anterior, según cifras de la Secretaría de Agricultura.

Michoacán y Jalisco concentraron en 2024 el 85 % de la producción nacional, mientras que unas 2 mil 900 huertas de ambos estados habían sido identificadas hasta febrero pasado con deforestación reciente y bloqueadas para impedir que su producción fuera enviada a Estados Unidos.

Con información de EFE

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