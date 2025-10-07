Mexicanos detenidos por Israel aceptan repatriación voluntaria

• La SRE y la Embajada de Israel aseguraron que los seis mexicanos interceptados con la flotilla Global Sumud se encuentran sanos y salvos

México.- La Embajada de Israel afirma que los mexicanos interceptados a bordo de la flotilla Global Sumud, que tenía como objetivo llegar a Gaza, se encuentran sanos y salvos.

Expuso que las seis personas fueron trasladadas al puerto de Ashdod y llevados a un centro de detención en Ketziot.

“La integridad física y los derechos de todas las personas que participaron en la flotilla están plenamente garantizados”, afirmó.

La Embajada israelí expuso que ya está en contacto con autoridades mexicanas, especialmente con la Embajada de México en Israel, para proceder con la repatriación de los mexicanos.

“Israel ha mantenido comunicación directa con las autoridades mexicanas y con la Embajada de México en Israel, atendiendo sus solicitudes para facilitar el acompañamiento a los ciudadanos mexicanos involucrados.”

Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) puntualizó que el embajador de México en Israel, Mauricio Escanero, se entrevistó con los seis connacionales, todos los cuales se encuentran bien.

Indicó que los seis accedieron a su repatriación voluntaria, en tanto que la mexicana que viajaba en la embarcación de apoyo legal y que se dirigó a Chipre también se encuentra bien.

Expuso que el Gobierno de México ha enviado cuatro notas diplomáticas y sostenido entrevistas con funcionarios para garantizar la integridad física y el respeto a los derechos de los mexicanos, así como pedir garantías e información sobre las razones o circunstancias que se les imputan.

La SRE aclaró que la asistencia humanitaria a los mexicanos que viajaban en la flotilla Global Sumud no significa que ellos hayan cometido algún delito.

La SRE seguirá dando puntual seguimiento a este lamentable suceso, velando por los derechos de las y los connacionales detenidos y procurando, por todos los medios legales y diplomáticos posibles, su pronto regreso a nuestro país.”

Israel afirma que flotilla Sumud violó bloqueo naval a Gaza

La Embajada de Israel en México aseguró que la flotilla Global Sumud violó el bloqueo naval impuesto sobre la Franja de Gaza, de ahí que las embarcaciones que lo componían fueran interceptadas.

Detalló que el bloqueo naval fue impuesto en 2009 y que su aplicación, incluso en aguas internacionales, cumple con los principios del derecho internacional, siendo reconocido por la ONU.

“El ingreso a una zona de conflicto activo como Gaza no es posible”, reiteró.

Asimismo, acusó que el objetivo principal de la flotilla Sumud nunca fue la ayuda humanitaria, toda vez que en la inspección de las embarcaciones partícipes llevaban una cantidad mínima de alimentos y suministros.

Esto refuerza que el objetivo de la flotilla no era entregar ayuda humanitaria sustancial, ya que la carga es prácticamente simbólica”, señaló.

