﻿Mexicano se declara culpable de fabricar fentanilo para su importación en EE.UU.

• Dada su declaración de culpabilidad, el mexicano se enfrenta a una pena de entre 10 años de cárcel y cadena perpetua

López-Dóriga Digital

México.- Un mexicano se declaró culpable de fabricar fentanilo para su importación en Estados Unidos.

Hernán Geovani Ojeda Elenes, de 48 años, aceptó su culpabilidad en los delitos de: conspiración para fabricar y distribuir fentanilo para su importación a los Estados Unidos, conspiración para distribuir sustancias químicas incluidas en la lista para la importación ilegal de una sustancia controlada

De acuerdo con las investigaciones, el mexicano, originario de Culiacán, trabajaba para el Cártel de Sinaloa y actuó desde 2019 hasta 2024, en complicidad con su padre, Hernán Domingo Ojeda López.

Los materiales eran procesados en un laboratorio irregular en México hasta obtener la droga, que era enviada a Estados Unidos para su distribución y venta.Noticias de México

En el transcurso de la conspiración, Ojeda Elenes fue responsable de la creación y distribución de varias toneladas métricas de fentanilo”, expuso el Departamento de Justicia estadounidense.

Dada su declaración de culpabilidad, el mexicano se enfrenta a una pena mínima obligatoria de 10 años de cárcel, así como a una pena máxima de cadena perpetua.

Este caso envía un mensaje claro: sin importar dónde operen, quienes fabrican y trafican drogas letales en nuestro país serán perseguidos, procesados ​​y llevados ante la justicia sin tregua. Para proteger al pueblo estadounidense, la División Penal seguirá utilizando todas las herramientas disponibles para desmantelar las organizaciones criminales transnacionales responsables de esta devastación que ha ocurrido en nuestro país”, destacó el fiscal general adjunto A. Tysen Duva.

Con información de López-Dóriga Digital

Foto: FGR