Metapa inicia producción contra gusano barrenador

– La planta recibió su primer pie de cría y busca producir hasta 100 millones de moscas estériles por semana –

Camila Cano

La planta de moscas estériles de Metapa de Domínguez recibió su primer pie de cría y entró de lleno a la estrategia para contener el gusano barrenador, una plaga que volvió a encender focos rojos en el sector ganadero. El proyecto, impulsado con inversión binacional de México y Estados Unidos, busca producir insectos estériles para frenar la reproducción del parásito.

Durante un recorrido de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, se informó que la planta inició operaciones el 28 de junio. Para mediados de julio prevé producir 28 millones de moscas estériles por semana y llegar a 100 millones semanales hacia finales de 2026.

Humberto Gómez Velásquez, coordinador del proyecto, explicó que el proceso de erradicación debe avanzar con un barrido desde el norte del continente, mediante la dispersión de moscas estériles.

La planta de Chiapas se sumará a la producción de Pacora, Panamá, y enviará 1.5 millones de moscas diarias a centros de empaque en Tampico o Texas. La inversión fue de 57 millones de dólares.

Científicos e ingenieros mexicanos también trabajan en una nueva cepa. José Luis Quintero, coordinador operativo Moscas, dijo que con nuevas tecnologías se busca que el campo nacional quede libre de la plaga. El avance en Metapa también pretende generar confianza para que Estados Unidos reabra la frontera al ganado mexicano. (Foto: AP)