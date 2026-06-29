Mercado se hunde entre abandono y omisión de Yamil

– Locatarios acusan al alcalde de permitir desorden, talleres improvisados y deterioro del centro de abasto –

El mercado Soconusco de Tapachula está en pésimas condiciones, entre locales usados de forma irregular, andadores invadidos y una autoridad municipal que, según los comerciantes, no pone orden ni atiende el deterioro.

De acuerdo con información publicada por el medio REG Noticias, locatarios denunciaron que varios espacios fueron rentados para funcionar como bodegas, pese a que esa práctica viola los reglamentos internos. También señalaron que calles interiores, banquetas y pasillos quedaron ocupados por talleres improvisados donde se reparan motos, triciclos y bicicletas.

Los comerciantes responsabilizaron directamente al alcalde Yamil Melgar Bravo por la falta de autoridad para recuperar el control del mercado. También señalaron omisiones del secretario de Servicios Públicos, Carlos Bracamontes; de los administradores de mercados, y del regidor Emilio Orduña Morgan, responsable de la comisión del ramo.

Los locatarios pidieron la intervención de autoridades estatales y federales para que se respete el uso de suelo de cada local, se reactive la actividad comercial formal y se dé mantenimiento a la infraestructura.

Aseguran que el abandono ya afecta sus ventas, porque la mala imagen y el desorden alejaron a clientes. Para ellos, el mercado Soconusco dejó de ser un centro de abasto digno y se volvió muestra del deterioro que el Ayuntamiento no ha querido corregir.