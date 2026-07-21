﻿Memo Ochoa anuncia su retiro profesional

• Guillermo Ochoa anunció de manera oficial su retiro como futbolista profesional tras disputar su sexta Copa del Mundo con la Selección Mexicana.
24 Horas
México.- Tal y como lo había adelantado en el el capítulo “Cartas a la FIFA”, Guillermo «Memo» Ochoa anunció de manera oficial su retiro como futbolista profesional tras haber disputado su sexta Copa del Mundo con la Selección Mexicana.
Con un video publicado a través de sus redes sociales, Memo agradeció a la afición, staff, entrenadores, compañeros y equipos en los que militó a lo largo de estos 20 años de carrera como portero.
“Nunca imaginé hasta dónde podía llevarme un sueño. Hoy solo puedo mirar atrás con orgullo y decir: GRACIAS. Gracias a mi familia. Gracias a mis compañeros. Gracias a cada aficionado que estuvo presente en cada etapa del camino. Me llevo el cariño de millones y la tranquilidad de haberlo entregado todo por México”, escribió el histórico guardameta mexicano.
Con información de 24 Horas
Foto: Imago7