﻿Mbappé tacha a senadora paraguaya de “mujer despreciable”

• La publicación de Mbappé llegó después de que una senadora paraguaya lo calificara de “camerunés colonizado”, entre otros comentarios ofensivos

Estados Unidos.- El futbolista francés Kylian Mbappé publicó este lunes un mensaje en su cuenta de X dirigido a la senadora paraguaya Celeste Amarilla, a quien tildó de “mujer despreciable e indigna de su cargo”, en respuesta a una serie de mensajes que la política latinoamericana publicó en su cuenta de la misma red social en los días previos.

“Usted es una mujer despreciable e indigna de su cargo. No representa a Paraguay, ese país que ha exudado pasión y honor a lo largo de toda la competición”, expresó el internacional francés en mensaje publicado a lo largo de la tarde del lunes.

“Por su inconsciencia y su racismo sin complejos, el mundo entero ya ha olvidado el recorrido y el esfuerzo histórico que sus jugadores lograron durante esta Copa del Mundo, dejando paso a una dama incompetente que ofrece la peor imagen posible de su país”, afirmó el delantero del Real Madrid.

“Nunca permitiré que personas como ella tengan la libertad de propagar su odio y su racismo por todo el mundo”, zanjó el máximo goleador de Francia en la presente edición del Mundial.

La publicación de Mbappé llega después de que, tras la eliminación de Paraguay por 0-1 a manos de Francia el pasado sábado, la senadora paraguaya publicase varios mensajes en su cuenta de X en los que calificó al internacional del Real Madrid de “camerunés colonizado, fingiendo duro ser francés, resentido, rico nuevo, prepotente y feo”.

“Estuvo nervioso y muerto de miedo todo el partido, como todo su equipo, no pudieron meter ni un gol”, refirió Celeste, que cerró su mensaje lamentando no “haberle dado una bofetada de mano abierta después que terminó el partido”.

En otra de sus polémicas publicaciones, la senadora calificó a Kylian Mbappé de “bruto” que “no aprendió ni a escribir” y que “en vez de leche materna chupaba cocos y lo más instruido que escuchó eran chimpancés”.

Son estos mensajes los que han provocado este lunes la contundente reacción del delantero, que permanece concentrado con su selección a la espera de disputar los cuartos de final del Mundial contra Marruecos, partido que tendrá lugar el próximo jueves.

Con información de EFE

Foto: EFE/ Sebastiao Moreira