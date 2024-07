Mathew Perry dejó cuenta bancaria con poco más de 1.5 mdd

• El testamento tiene una cláusula en que prohíbe a cualquier descendiente acceder a su fortuna, aunque no se conoce a ninguno

Estados Unidos.- La sorpresiva muerte de Mathew Perry continúa siendo investigada. En su momento, el actor fue uno de los mejor pagados del mercado, por lo que se especulaba que hubiese una gran cantidad acumulada en sus arcas cuando ocurrió su lamentable fallecimiento.

Documentos judiciales recientes revelaron que el actor, conocido por su papel como Chandler Bing en «Friends», acumula una fortuna personal de $1,5 millones de dólares, destinada a un fondo que superaría los $120 millones de dólares.

Perry, quien falleció a los 54 años por los efectos de la ketamina, dejó un testamento que beneficia a su padre John Perry, su madre Suzanne Morrison, su media hermana Caitlin Morrison y su exnovia Rachel Dunn, una estudiante de moda con quien mantuvo una relación entre 2003 y 2004, y de la que no se sabe mucho. El actor había establecido el fondo en Alvy Singer Trusten en 2009.

Según informa «The Sun», los bienes personales del artista superaron las expectativas, con la fideicomisaria de su patrimonio, Lisa Ferguson, presentando un documento que detalla un saldo aproximado de $1,6 millones, sumándose a los fondos ya depositados en el fideicomiso.

Su residencia en Pacific Palisades, valuada en $6 millones y escenario de su fallecimiento, aún no ha sido puesta a la venta. Perry estaba llevando a cabo remodelaciones en el lugar. Además, otra de sus propiedades bajo el nombre de Alvy Singer en Hollywood Hills está actualmente en el mercado por $5 millones 195 mil usd.

Por su parte, el famoso alquilaba una casa de tres habitaciones en la misma área por $49 mil al mes, mientras hacían construcciones en su hogar.

Aunque se cree que el actor no estaba casado, ni tenía pareja ni hijos en el momento de su muerte, dejó claro en su testamento que no quería que sus descendientes pudieran acceder a su fortuna. «He omitido intencionalmente de este testamento y del fideicomiso cualquier disposición para cualquiera de mis herederos, descendientes, parientes u otras personas que no estén nombradas», señaló.

Intencionalmente tampoco proporcionó para ningún hijastro o hijo de acogida que tenga ahora o pueda tener en el futuro.

Con información de SUN

