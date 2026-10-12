Matan de un disparo a un hombre en Tuxtla

– La víctima viajaba en una camioneta con un militar y otro hombre; recibió un balazo en el rostro y murió –

Un hombre murió tras recibir un disparo en el rostro cuando viajaba en una camioneta por Tuxtla Gutiérrez, durante la madrugada de este lunes. Su cuerpo quedó sobre el boulevard 28 de Agosto, donde paramédicos confirmaron que ya no tenía signos vitales.

Según los primeros reportes, alrededor de las 2:10 de la mañana, el subteniente de la Fuerza Aérea Mexicana Ángel Uriel “N” salió del bar Denver con dos personas que acababa de conocer. Los tres abordaron una Honda CR-V negra, con placas de Veracruz, para dirigirse a otro establecimiento a seguir bebiendo.

Al incorporarse al boulevard Belisario Domínguez, el ocupante del asiento trasero habría tomado el arma de Ángel Uriel y disparado contra quien viajaba de copiloto. La bala atravesó el rostro de la víctima.

Después de la agresión, el herido fue dejado en el boulevard 28 de Agosto. Ángel Uriel acudió a su base para pedir ayuda y, cuando regresó, policías ya atendían el reporte. Protección Civil Municipal revisó al hombre y confirmó su muerte.

La camioneta y el arma quedaron aseguradas por personal de la Fuerza Aérea, mientras Ángel Uriel fue puesto a disposición de la Fiscalía estatal. Más tarde, peritos retiraron el cuerpo y lo trasladaron al anfiteatro. No se informó qué ocurrió con el hombre que viajaba atrás.