Matan a tiros a hombre en un rancho de Suchiate

– Luis Bardos, de 39 años, fue hallado con seis impactos de bala; no hay detenidos por este homicidio –

Luis Bardos, de 39 años, fue localizado sin vida durante las primeras horas de este lunes en la entrada del rancho Maromas, en el municipio de Suchiate, luego de ser atacado a balazos.

De acuerdo con la información preliminar, la víctima era de nacionalidad mexicana y presentaba seis impactos de arma de fuego en distintas partes del cuerpo. Las lesiones fueron ubicadas en la cabeza, espalda, costilla, tórax, pecho y pierna derecha.

Tras el reporte, elementos de distintas corporaciones de seguridad acudieron al lugar para acordonar la escena y evitar que fuera alterada. Más tarde, personal de Servicios Periciales realizó las diligencias correspondientes y llevó a cabo el levantamiento del cuerpo.

Hasta el momento, las autoridades no han informado cuál pudo ser el móvil de la agresión ni si existen personas detenidas por este homicidio. La Fiscalía General del Estado inició las investigaciones para esclarecer el ataque y dar con los responsables.