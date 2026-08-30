Más de un millón de estudiantes regresan a clases en Chiapas

· El nuevo ciclo escolar comienza con una certeza: en cada escuela, en cada aula y con cada estudiante se está construyendo el futuro de Chiapas

Con el respaldo del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, la Secretaría de Educación, encabezada por Roger Mandujano Ayala, da la bienvenida al ciclo escolar 2026-2027, con el compromiso de consolidar una política educativa que coloque a las niñas, niños y jóvenes en el centro y reconozca a la educación como una pieza fundamental para construir el Lekil Kuxlejal (Buen Vivir).

En este regreso a clases, 1 millón 386 mil 45 estudiantes de educación básica retornan a las aulas en toda la entidad: 701 mil 934 hombres y 684 mil 111 mujeres, quienes serán acompañados por aproximadamente 59 mil docentes, en una red de 19 mil 250 escuelas distribuidas a lo largo y ancho de Chiapas.

El regreso a las aulas representa también la oportunidad de fortalecer las acciones encaminadas a garantizar la permanencia de las y los estudiantes. Durante este ciclo escolar se reforzarán estrategias como el programa de regularización para estudiantes, así como la promoción de becas estatales y federales destinadas a desincentivar la deserción escolar y favorecer la continuidad de las trayectorias educativas. A estas acciones se suma la entrega de miles de mochilas a estudiantes de nivel secundaria, como parte de los esfuerzos para generar mejores condiciones para el aprendizaje.

En materia de protección y bienestar de la comunidad educativa, la Secretaría de Educación pondrá en marcha los Protocolos Estatales para la Prevención y Atención del Acoso Escolar, Violencia Sexual y Maltrato en las Escuelas de Educación Básica, una herramienta que fortalecerá las capacidades de las comunidades escolares para prevenir, detectar, atender y dar seguimiento oportuno a situaciones que vulneren la integridad de las y los estudiantes. Con ello, se reafirma el compromiso de construir espacios educativos seguros, respetuosos y libres de violencia, donde el derecho a aprender se acompañe del derecho a vivir y convivir en condiciones de dignidad.

La Secretaría de Educación también avanza en uno de los programas más ambiciosos de actualización tecnológica para el sector educativo en Chiapas, con el objetivo de acercar nuevas herramientas, fortalecer las capacidades de docentes y estudiantes y preparar a las nuevas generaciones ante los retos de un mundo en constante transformación.

A la par, se impulsa una estrategia de promoción de la lectura, entendiendo que leer es también una forma de ampliar horizontes, desarrollar el pensamiento crítico, fortalecer la imaginación y generar nuevas posibilidades para las comunidades. De esta manera, la

lectura se consolida como una herramienta para formar estudiantes con mayores capacidades para comprender su entorno y participar activamente en su transformación.

Bajo la visión humanista impulsada por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, la educación se concibe como una vía para alcanzar el Lekil Kuxlejal, donde aprender implica también fortalecer los valores comunitarios, el respeto, la solidaridad, la sensibilidad y la construcción colectiva de una sociedad con mayores oportunidades para todas y todos.

Por ello, la Secretaría de Educación refrenda que hoy está más comprometida que nunca con las líneas expresadas por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, ante la certeza de que Chiapas vive un momento histórico para transformar desde las aulas y construir a las nuevas generaciones de chiapanecos y chiapanecas, capaces de aportar al desarrollo, al bienestar y a la prosperidad compartida de la entidad.