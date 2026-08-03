Más de mil participan en encuentro zapatista

– El EZLN reúne a milicianos, adherentes y organizaciones de varios países en Altamirano hasta el 16 de agosto –

Más de mil personas participan en el encuentro internacional convocado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en el municipio autónomo 17 de Noviembre, ubicado en Altamirano, en la región Selva de Chiapas.

Las actividades comenzaron la noche del sábado 1 de agosto en el Semillero Comandanta Ramona, anexo al Caracol de Morelia, con la apertura del “Encuentro de Artes y Encuentro de Resistencias y Rebeldías”, encabezada por el Capitán Marcos, antes conocido como SubGaleano.

Durante este lunes continuaron las reuniones con milicianos, bases de apoyo, adherentes del EZLN, representantes de organizaciones nacionales e internacionales y observadores de derechos humanos.

El programa en Altamirano se extenderá hasta el domingo 16 de agosto, con actividades culturales y espacios de análisis entre los asistentes.

Del 18 al 20 de agosto, el CIDECI recibirá las mesas “Las Artes bajo Acoso”, dedicadas a danza, cine y teatro. Participarán Luis de Tavira, Dolores Heredia, Marina de Tavira, Natalia Beristain, David Gaytán, Argelia Guerrero e Iván Prado.

La última etapa se realizará del 21 al 29 de agosto en el Caracol de Jacinto Canek, donde concluirá el programa organizado por el EZLN.