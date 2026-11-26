– Integrantes de la Diócesis denunciaron feminicidios, desapariciones y presencia criminal en comunidades indígenas –

Más de mil mujeres de distintos municipios de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas marcharon este miércoles para exigir el fin de la violencia que, denunciaron, afecta a sus familias y comunidades.

La movilización se realizó en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Convocadas por la Coordinación Diocesana de Mujeres (Codimuj) y organizaciones sociales, las participantes salieron a las 8:00 de la mañana de la entrada oriente de la ciudad. Con ropa tradicional y pancartas, caminaron durante más de una hora hasta llegar al centro histórico.

En un pronunciamiento, las manifestantes cuestionaron las cifras oficiales de seguridad y acusaron falta de respuesta ante la presencia del crimen organizado en comunidades indígenas. Denunciaron feminicidios, desapariciones, trata de personas, reclutamiento forzado de jóvenes, desplazamientos y extorsiones.

También señalaron la venta de drogas y alcohol clandestino, la falta de medicamentos en centros de salud y presuntos abusos de autoridad. Expresaron su apoyo a madres buscadoras y personas defensoras de derechos humanos que enfrentan amenazas y agresiones.

Al terminar la marcha, ingresaron a la Catedral de San Cristóbal para dejar una ofrenda de alimentos, que después compartieron en el atrio del templo de San Nicolás. (Fotos: Redes sociales)